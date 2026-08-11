Konyaray'da 21,2 km hat çalışması sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Raylı Sistem Hattı kapsamında yürütülen Konyaray Banliyo Hattı'nda çalışmaları inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hattın yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Araç alım işlerinin de Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde ilerlediğini belirten Altay, "İstanbul Kalkınma Bankası'yla yaptığımız protokol neticesinde 17 Ağustos'ta ilk 4 setimizin alımı ile ilgili çalışmalara da başlamış olacağız. Sonra ilave 3 set daha alarak test sürüşlerine başlamayı ve vatandaşlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz. Konyaray'ın şehrimiz için önemli birincisi kesintisiz bir ulaşım olması." diye konuştu.

Hat çalışmalarına devam edildiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesinden başlayıp Yeni Sanayi, Astım Caddesi, Aksaray Yolundan devam ederek Stadyuma kadar 21,2 kilometrelik bir hat inşa ediyoruz. Astım Caddesi boyunca ray döşeme ve direkleme işlemlerimiz sona gelmiş durumda. Astım Caddesi Aksaray Yolunda çok önemli bir köprülü kavşak inşa ediyoruz. Aksaray yönü istikametinden gelip şehir istikametine giden araçların üstten geçtiği, raylı sistemimizin alttan Astım Caddesine döndüğü bir kavşakta köprü çalışmamız devam ediyor. Şu anda köprü kirişlerine ve üst betonlama işlemlerine devam ediyoruz. Akabinde Aksaray Yolu-Ankara Yolu kesimindeki trafik yolunun bulunduğu üst geçit ve hızlı trenin üzerinde bulunan üst geçit yıkılarak yeniden inşa edilecek. Bununla ilgili yan yol çalışmalarına devam ediyoruz. Tramvayımız refüjden gelerek Aksaray Yolu-Ankara Yolu kesişiminde üstte bir istasyonla banliyö aktarmasını gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca otogarı taşıyacağımız Aksaray Yolu-Ankara Yolu kesişiminde yeni yapacağımız otogarın bulunduğu alanda bulunan istasyonumuz yaya üst geçidiyle bir taraftan otogara, bir taraftan da Ticaret Odamızın fuar merkezine ulaşmış olacak. Akabinde yurtlar bölgesinde tramvayı yukarıya alacağımız üst geçitle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA