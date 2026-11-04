Konya Beyşehir'de silah fabrikasının okulu 24 öğrenciyle eğitime başlayacak

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren silah fabrikası bünyesinde kurulan okulda, savunma sanayisi için nitelikli personel yetiştirilecek.

Firma ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 5 Ekim'de imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde açılacak okulda ilk etapta 24 öğrenci bu ay eğitime başlayacak.

Fabrikayla entegre şekilde faaliyet gösterecek okulda, teorik ve pratik eğitim birlikte verilecek.

Eğitimler ilk etapta iki sınıfta başlayacak

Fabrikanın genel koordinatörü Hüsamettin Kayhan, AA muhabirine, Konya'nın silah üretiminde ciddi bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yivli ve yivsiz namlu gruplarında tabanca ve tüfek üretimi yaptıklarını anlatan Kayhan, "Sektörün ve bizim en büyük sıkıntımız nitelikli personel bulmak. Personel sıkıntısını gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığından sektöre entegre proje okulları teklifi geldi. Biz de değerlendirdik ve inşallah bu yıl okulumuzun açılışını yapacağız." dedi.

Okulun fabrika bahçesinde yer aldığına değinen Kayhan, şimdilik iki sınıfla derslere başlanacağını ve ilerleyen dönemlerde bu sayının artabileceğini belirtti.

Eğitimin yarısı atölyede, yarısı sınıfta geçecek

Bu heyecanı Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber kendilerinin de yaşayacağını vurgulayan Kayhan, şöyle konuştu:

"Bu sektöre entegre proje okulunda, Anadolu meslek liselerinin 9. ve 10. sınıflarındaki öğrenciler kendi okullarında okuyacak. 11. ve 12. sınıfta artık uygulama ve staj başlayacağı için Derya Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okumak isteyen arkadaşlarımız, kendi bulundukları okuldan nakil olmak istediklerini bildirecek. Biz de nakil olarak bu okula alacağız. Okulda teorik ve pratik eğitimi birleştirmekteyiz. Haftada 5 gün eğitim verilecek. Bu sürenin yarısı atölyelerde, diğer yarısı ise sınıflarda teorik eğitimle geçecek. İlk etapta 24 öğrenciyle başlayacağız."

Kayhan, öğrencilere verilecek eğitimlerde savunma sanayisi firmaları ile yüksek teknoloji üretimi yapan kuruluşların kullandığı bilgisayar programlarının da öğretileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA