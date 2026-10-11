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Konya Barosu başkanlık seçimini 1413 oyla Oktay Unkur kazandı

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Konya Barosu Başkanlığına 1413 oyla yeniden seçilen Oktay Unkur, tebrikleri kabul etti. Konya Adalet Sarayı'nda yapılan seçimlerde Güneş Gül 949, Mahmut Kizir 690, Muhammet Öztat 181 oy aldı.

Konya Barosu Başkanlığına 1413 oyla yeniden seçilen Oktay Unkur, tebrikleri kabul etti.

Konya Adalet Sarayı'nda yapılan seçimlerde Oktay Unkur, Güneş Gül, Mahmut Kizir ve Muhammet Öztat yarıştı.

Seçimde, Unkur 1413, Gül 949, Kizir 690 ve Öztat da 181 oy aldı.

Seçimde, başkan, yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delege adayları belirlendi.

Vefa Grubu Başkan Adayı Oktay Unkur, seçim sonrası tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
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