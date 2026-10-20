Konya Akşehir'de kıraathanede bir kişi öldü, bir kişi yaralandı; şüpheli tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede dün yaşanan olayın arından gözaltına alınan zanlı H.H.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.H.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede, dün çıkan tartışmada, İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralanmış, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim A. hayatını kaybetmiş, şüpheli H.H.Ş, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA