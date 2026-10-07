Konya Akşehir'de kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki motosikletli kurye, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kileci Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde seyir halinde olan Hasan Demir (23) idaresindeki 42 BGK 993 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen 03 UC 282 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen 42 GAT 89 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynak: AA