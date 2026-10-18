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Konya Akşehir'de kamyonet geri manevrada iki kişiyi yaraladı, sürücü gözaltına alındı

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Konya Akşehir'de kamyonet geri manevrada iki kişiyi yaraladı, sürücü gözaltına alındı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde geri manevra yapan kamyonet, Altunkalem Mahallesi'nde iki kişiye çarparak yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Akşehir ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişi yaralandı.

V.A. (27) idaresindeki 65 FJ 067 plakalı kamyonet, Altunkalem Mahallesi'nde geri manevra sırasında A.A. (79) ve G.Ö'ye (28) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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