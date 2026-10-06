Haberler

Konya-Aksaray yolunda ters istikamette giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya-Aksaray kara yolunda ters istikamette seyreden otomobilin sürücüsüne 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Konya- Aksaray kara yolunda ters istikamette seyreden otomobilin sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otomobilin Konya-Aksaray kara yolunda ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

Hazal Kaya'nın can dostu hayatını kaybetti: Sherlock'u da öp görürsen
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi

Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

Son hali gündem yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan şoke eden istifa kararı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Süper Lig devinden ayrıldı, 70 metreden gol attı

'Bozuk et' haberi yapan gazeteci tutuklandı

"Bozuk et" haberi başını yaktı! Adliye çıkışında böyle seslendi
Kazakistan'da tatbikat faciasında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı

Ülkeyi yasa boğan facia eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'na uzandı

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi: Tevez