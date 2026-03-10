Haberler

Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın gençlik projelerinin yol haritası çizildi

Güncelleme:
İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti seçilen Konya, yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve ortak projeler gerçekleştirecek. Konya Büyükşehir Belediyesi ile ICYF arasında imzalanan protokol ile gençler için önemli çalışmalar yürütülecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilen Konya'nın, yıl içinde gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina'da düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ICYF tarafından 2026 Gençlik Başkenti seçildiklerini hatırlatan Altay, "İnşallah yıl boyunca çeşitli etkinliklerle İslam dünyasıyla ortak projeler yürütmeye devam edeceğiz. Şehrimizde İslam dünyasından birçok gencimizi misafir edeceğiz. Hem onların Konya'yı, kadim kültürümüzü tanıma imkanları olacak hem de birlikte gençlik adına çok önemli işler yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Konya'nın birleştirici ve manevi gücüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Konya gönlümüzün başkenti, Türkiye'mizin en sevdiğimiz, en güzel, en tarihi kentlerinden birisi. İnanıyorum ki Konya'nın bu tarihi, kültürel ve çok boyutlu derinliğini, zenginliğini tüm İslam alemiyle ve tüm dünyayla paylaşmak için ICYF olarak bize de güzel bir fırsat olacaktır. Özellikle içinden geçtiğimiz şu zor günlerde Konya'nın o barış mesajını, o birlikte yaşama mesajını, tüm insanlığa hitap eden kadim dostluk mesajını dünyaya adeta bir reçete, bir çare olarak anlatmak için bir fırsat olacak."

İİT Gençlik Başkenti programı, gençler arasında dayanışmayı, kültürel etkileşimi ve ortak vizyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında seminerler, konferanslar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin
