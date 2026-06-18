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Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı
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Bursa'da konum uygulamasının yanlış yönlendirmesiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

BURSA'da iddiaya göre konum uygulamasının yanlış yönlendirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yatağına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Talha G. (19) yönetimindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, iddiaya göre konum uygulamasının yanlış yönlendirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobil dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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