Kontrolsüz kavşak kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te kavşağa kontrolsüz giren bir otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.