Kontrolden Kaçan Sürücü Hafriyat Çukuruna Düştü

Kontrolden Kaçan Sürücü Hafriyat Çukuruna Düştü
Kütahya'da jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücü Ş.C., kaçarken yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düştü. Sürücü, son anda otomobilden atlayarak hafif yaralandı ve gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesindeki jandarma uygulama noktasına gelen Ş.C., ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Emet ilçesine gittiği tespit edilen otomobil için jandarma ve polis ekipleri ilçe girişinde barikat kurdu. Kaçmayı sürdüren Ş.C., otomobiliyle çalışma yapılan yola girip direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol çalışması için açılan hafriyat çukuruna düşen otomobilden son anda atlayan Ş.C., hafif yaralandı. Plakası ve araç evrakları olmadığı için kaçtığı anlaşılan Ş.C., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
