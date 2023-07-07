Kontrolden çıkarak devrilen araç alev alev yandı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil alev alev yandı. Olay, 14.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu KYK Yurdu mevkiinde meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada aniden alev alan otomobil yanarak kül oldu. İhbar üzerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.