Üye Girişi
Haberler

Kontrolden çıkarak devrilen araç alev alev yandı

Güncel Haberler

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil alev alev yandı. Olay, 14.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu KYK Yurdu mevkiinde meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada aniden alev alan otomobil yanarak kül oldu. İhbar üzerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkarak devrilen araç alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil alev alev yandı.

Olay, 14. 30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu KYK Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen V.D. idaresindeki 44 LU 254 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaralananın olmadığı kazada aniden alev alan otomobil yanarak kül oldu. İhbar üzerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Jandarma Tragger Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title