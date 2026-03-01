Çorum'da otomobil takla attı; sürücü ehliyetsiz çıktı

ÇORUM'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yara almadan kurtuldu. Yapılan incelemede, sürücünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Kaza, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Çağlar A. (18) idaresindeki 06 HLN 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Enes Çağlar A. ile araçta yolcu olarak bulunan Gökdeniz A. (17), takla atan otomobilden yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü Enes Çağlar A.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mehmet KABA / İSKİLİP (Çorum),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı