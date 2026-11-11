Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kontrolden çıkan otomobil Batman'da takla attı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kontrolden çıkan otomobil Batman'da takla attı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da Hasankeyf Kavşağı'na giren otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Batman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abdulhalim T. (21) yönetimindeki 72 ACU 521 plakalı otomobil, Hasankeyf Kavşağı'na girdiği sırada kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçtaki Emrullah A. (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

Uçakta bomba paniği! Kokpite girmeye çalışan yolcu alarm verdirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı

Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı! Tansiyon yükseldi
ABD'de askeri üs yakınlarında gizemli cisim paniği

Telefon ekranında sinek var sandı, dikkatli bakınca kabusu yaşadı
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 11

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
Antalya'daki COP31'de sanatçı ve sporcular liderlere somut adım çağrısı yaptı

Dünyanın gözü Antalya'dayken ünlü isimler ses yükseltti: Acil...
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!