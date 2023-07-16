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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

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Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ağaca çarptı, araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldi. Halk arasında ölüm yolu olarak bilinen, Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine gitmekte olan askeri personel Sururi PAKidaresinde ki 80 PB 883 plakalı Ford marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol dışında bulunan ağaca çarptı. Çarpışma sonucunda araçta bulunan Yusuf Ali PAK olay yerinde hayatını kaybederken aynı aileden sürücü Sururi PAK(30), Eşi Sevilay PAK (27), Oğlu Salih Osman PAK ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ağaca çarptı, araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldi. Halk arasında ölüm yolu olarak bilinen, Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine gitmekte olan askeri personel Sururi PAKidaresinde ki 80 PB 883 plakalı Ford marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol dışında bulunan ağaca çarptı. Çarpışma sonucunda araçta bulunan Yusuf Ali PAK olay yerinde hayatını kaybederken aynı aileden sürücü Sururi PAK(30), Eşi Sevilay PAK (27), Oğlu Salih Osman PAK ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Güncel

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