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Kontrolden çıkan malzeme yüklü tır Kilis-Hatay yolunda devrildi, sürücü yaralandı

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Kontrolden çıkan malzeme yüklü tır Kilis-Hatay yolunda devrildi, sürücü yaralandı
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Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkan malzeme yüklü tır yola devrildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

T.T. idaresindeki 31 BCZ 718 plakalı malzeme yüklü tır, Kilis- Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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