Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çarptı: 2 Yaralı
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevreyolu istikametine seyir halinde olan O. Ö. idaresindeki 44 AES 965 plakalı Citron marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel