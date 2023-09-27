Konteyner kentte minibüs kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde konteyner kentte minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde konteyner kentte minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16.50 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Bağcılar konteyner kentte yaşayan Yiğitcan Ç.'ye, B.G. idaresindeki 44 BD 913 plakalı minibüs çarptı. Kazada küçük ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğitcan Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA