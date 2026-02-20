Haberler

Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Malatya'da otobüs şoförü İbrahim Ayten, yolda ilerlerken başı konserve kutusuna sıkışan bir kediyi kurtardı. O anlar otobüs kamerasına yansıdı.

MALATYA'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi, otobüs şoförü İbrahim Ayten'in müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş.'de (MOTAŞ) şoför olarak çalışan İbrahim Ayten, otobüsle yolda ilerlerken başı konserve kutusu sıkışan kediyi fark etti. Otobüsü durduran Ayten, kedinin başındaki konserve kutusunu çıkarıp ardından yoluna devam etti. O anlar, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan İbrahim Ayten, "Seyir halindeyken sol tarafımda bulunan çöp konteynerinin içinden bir kedinin çıktığını gördüm. Göz temasına geçtiğimde başında konserve kutusu olduğunu gördüm. Otobüsü durdurup, konserve kutusunu kedinin kafasından çıkardım. O dakika ansızın durunca yolcular kediyi göremediği için şaşırdılar. Ayağa kalkan yolcular, kediye olan müdahalemi görünce teşekkür ettiler. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Masum ve çaresiz bir hayvanı kurtarma görevi bana düştü. Ben de bana verilen görevi yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
