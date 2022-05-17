Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilen şarkıcı Aynur Doğan sessizliğini bozdu: Bizler kaslarınızı geliştireceğiniz kum torbası değiliz - Haberler

Derince Belediyesi, 20 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan Aynur Doğan konseri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada , "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun, yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"BU YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konserin iptal edilmesinin yankıları sürerken şarkıcı Doğan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Doğan bugün sosyal medya hesabı üzerinden, "Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler 'kaslarınızı' geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız" açıklamasını yaptı.

CHP LİDERİ AYNUR DOĞAN'A SAHİP ÇIKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine sosyal medyadan Kürtçe şarkı paylaşarak tepki göstermişti. Ana muhalefet lideri, bugünkü partisinin grup toplantısında da Aynur Doğan'a destek veren ifadelerde bulundu. CHP lideri, ""Aynur Doğan hepimizin şarkısını duygulanarak dinlediği bir sanatçı. Dar Hejiroke diye bir şarkısı var. Bu aslında bir incir ağacı şarkısı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor. Şener Şen, 'Sen Kürtçe biliyor musun?' diyor. 'Hayır, bilmiyorum' diyor. 'O zaman neden ağlıyorsun' diye soruyor. 'E bu şarkıya ağlamamak mümkün mü' diyor. Siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Türkiye bu noktaya gelmemeli, getirmemeliyiz. Şarkıların, türkülerin tamamı bizim. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? 21 yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı, türkü bizim. Sizin feriştahınız gelse ben susmam. Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Ebruli olacak. Barışı, huzuru getireceğiz. Herkes şarkısını özgürce söyleyecek. Bir şarkıdan, türküden korkulur mu? Korkmayacağız. Beraber, birlikte olacağız." dedi.." ifadelerini kullandı.