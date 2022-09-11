Konserde saç saça baş başa kadın kavgası

Tekirdağ Kapaklı'da belediyenin düzenlediği konserde kadınlar arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem oldu. Bir atışmadan çıktığı öğrenilen kavgada araya giren hiç kimse kadınları durduramadı. Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Tekirdağ'da belediyenin düzenlediği halk konserinde ortalık bir anda karıştı. Kapaklı'da düzenlenen konserde her şey bir anda olurken yaklaşık 10 kişilik bir grup kavga etmeye başladı.

HİÇ KİMSE AYIRAMADI

Yaşanan kavgada saç saça baş başa kavga eden kadınlar bir türlü ayrılamadı. Çevredekilerin kadınları ayırmak için araya girdiği kavga bir türlü sonlanamadı. Olayın taraflar arasındaki bir atışmadan dolayı başladığı öğrenilirken, konseri izlemeye gelenler yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA KAVGA DURDU

Kavga, araya girenlerin müdahalesiyle dakikalar sonra sona erdi. Kavga eden kadınlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.