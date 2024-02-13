Konkordato ilan eden fabrika ortağı tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde konkordato ilan eden tekstil fabrikasının işçileriyle konuşmaya giden DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz'ü bacağından vuran işletmenin ortağı Onur Akar tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Çiğli ilçesinde, konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının işçileriyle konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vuran işletmenin ortağı Onur Akar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,