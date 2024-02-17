Kongo, Ruanda'yı hava saldırısıyla suçladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), komşusu Ruanda'yı Goma şehrindeki havalimanını insansız hava aracıyla vurmakla suçladı.

Kuzey Kivu Vilayeti Ordu Sözcüsü Guillaume Djike Kaiko, yaptığı açıklamada, Goma Uluslararası Havalimanı'nda cumartesi gecesi meydana gelen patlamanın Ruanda'nın yaptığı hava saldırısından kaynaklandığını belirtti.

Saldırıda orduya ait hava araçlarının zarar görmediği bilgisini veren Kaiko, sivil uçakların zarar gördüğünü aktardı.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarına kadar ulaşan isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle son haftalarda on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

KDC, Ruanda'yı M23 isyancılarına destek olmakla suçluyor.

İki ülke arasındaki gerginlik sürerken, dün devlet liderleri Afrika Birliği Zirvesi öncesinde Angola'nın arabuluculuğunda Etiyopya'da bir araya gelmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.