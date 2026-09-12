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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola vakaları 7.000'i aştı, ölü sayısı 3.400'e yaklaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola vakaları 7.000'i aştı, ölü sayısı 3.400'e yaklaştı
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KİNŞASA, 12 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 7.000'i aşarken, salgın nedeniyle yaklaşık 3.400 kişi hayatını kaybetti.

KİNŞASA, 12 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 7.000'i aşarken, salgın nedeniyle yaklaşık 3.400 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin cuma günü yayımladığı son durum raporuna göre, 10 Eylül itibarıyla 7.022 doğrulanmış vaka ve 3.398 ölüm kaydedildi. Vaka ölüm oranı yüzde 48,4 olurken, toplam 1.671 hasta iyileşti.

Salgın, ülkenin yedi vilayetindeki 62 sağlık bölgesini etkiledi. Yerel yetkililer, perşembe günü bir vakanın doğrulanmasının ardından Sud-Ubangi'nin salgından etkilenen son vilayet olduğunu açıkladı. Güney Kivu vilayetinden seyahat ettiği belirtilen 23 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sud-Ubangi eyaletinin daha önce teyit edilmiş Ebola vakalarının kaydedildiği Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo ve Bas-Uele eyaletlerinin hiçbiriyle sınırı bulunmuyor.

Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından küresel çapta da en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua
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