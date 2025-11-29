Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Rüzgar ve aşırı yolcu kapasitesi nedeniyle meydana gelen kazada, 82 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe Gölü'nün Inongo bölgesinde yük ve yolcu taşıyan tekne rüzgar ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle alabora oldu.

Teknedeki yolcu sayısı tam olarak bilinmezken, şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 82 kişi kurtarıldı.

Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
