Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne karşı aşı denemeleri başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne karşı aşı denemeleri başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUNIA, 24 Ekim, (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında Ebola aşısı olan bir gönüllü, 23 Ekim 2026. (Fotoğraf: Xinhua)
BUNIA, 24 Ekim, (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında Ebola aşısı olan bir gönüllü, 23 Ekim 2026. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua