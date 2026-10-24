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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne karşı aşı denemeleri başladı

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BUNIA, 24 Ekim, (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında Ebola aşısı olan bir gönüllü, 23 Ekim 2026. (Fotoğraf: Xinhua)

BUNIA, 24 Ekim, (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yürütülen klinik deneme kapsamında Ebola aşısı olan bir gönüllü, 23 Ekim 2026. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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