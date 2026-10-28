Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25 Ekim itibarıyla Ebola vakaları 10 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25 Ekim itibarıyla Ebola vakaları 10 bini aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vaka sayısı 10 bini aşarak dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük ikinci salgın oldu. Sağlık yetkililerine göre 25 Ekim itibarıyla toplam 10.060 vaka kaydedildi, 4.887 kişi öldü ve can kaybı oranı yüzde 48,6 oldu.
RWAMPARA, 28 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Rwampara bölgesinde dezenfeksiyon çalışması yapan görevliler, 27 Ekim 2026.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakalarının sayısı 10.000'i aşarken, salgın dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını oldu.
Sağlık yetkilileri tarafından salı günü açıklanan verilere göre, 25 Ekim itibarıyla 4.887'si ölümle sonuçlanan toplam 10.060 vaka kaydedildi. Salgında can kaybı oranı ise yüzde 48,6 olarak açıklandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua