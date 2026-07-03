Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola Salgını 'Çok Ciddi'

KİNŞASA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean Kaseya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınını "çok ciddi" olarak nitelendirdi.

Kaseya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile birlikte perşembe günü Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Laboratuvarı'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Genel Direktör, mevcut salgında vaka sayısı ile ölüm oranlarındaki artış hızının, Kongo ve Batı Afrika'da geçmişte görülen Ebola salgınlarına kıyasla oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

Kaseya, "Salgını bugünkü noktasında kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu salgının, Batı Afrika'da olduğu gibi iki yıl sürmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet tarafından yayımlanan son verilere göre, ülke genelinde salı günü itibarıyla teyitli Ebola vaka sayısı 1.460'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 447'e ulaştı.

Salgının halen belirli bir oranda yayılmaya devam ettiğini belirten Kaseya, Kongolu yetkililerin bulaşı durdurmaya ve salgını sona erdirmeye yönelik doğru adımlar attığını söyledi.

Kaseya ayrıca, Kongo'nun tek bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya olmadığını vurguladı. Ebola'dan etkilenen bölgelerde kolera ve kızamık vakalarının da bildirildiğini belirten Kaseya, bu durumun sağlık sistemi ile insani yardım çalışmaları üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua