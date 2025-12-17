Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde alabora olan teknedeki 30 kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kwilu eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi. 100 yolcunun bulunduğu tekne, Kwango Nehri'nde battı ve kaybolan birkaç kişi var.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kwilu eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, 100 yolcu ve kargo taşıyan teknenin Kwango Nehri'nde alabora olduğunu bildirdi.
Teknedeki 100 yolcudan 30'unun öldüğü, birkaç kişinin ise kaybolduğu belirtildi.
Ölenler arasında aylık maaşlarını almak için Bandundu şehrine giden 20 öğretmenin de bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel