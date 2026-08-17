Haberler

Kongo'daki Ebola Salgınında Ölü Sayısı 2.300'ü Aşarak Rekor Kırdı

Kongo'daki Ebola Salgınında Ölü Sayısı 2.300'ü Aşarak Rekor Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını, 2.325 ölümle ülke tarihindeki en ölümcül salgın haline geldi. 4.945 teyit edilmiş vaka kaydedilirken, vaka ölüm oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü, salgının mevcut hızla devam etmesi halinde 2014-2016 Batı Afrika salgınını bile geride bırakabileceği uyarısında bulundu.

KİNŞASA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.300'ü aşmasıyla salgın, ülke tarihindeki en ölümcül Ebola salgını haline geldi.

Sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 4.945 teyit edilmiş vaka kaydedildi. Bu vakaların 2.325'i ölümle sonuçlanırken, vaka ölüm oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

An itibarıyla mevcut salgının yol açtığı can kaybı, 2018-2020 yılları arasında ülkenin doğusunda yaşanan Ebola salgınındaki ölü sayısını geçmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2018-2020 dönemindeki salgında 3.481 vaka tespit edilmiş, 2.299 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen ve an itibarıyla devam eden Ebola salgını, ülkede Ebola virüsünün ilk kez tespit edildiği 1976 yılından bu yana yaşanan 17'nci Ebola salgını olarak kayda geçmiş durumda.

Ebola virüsünün Bundibugyo türünden kaynaklandığı bildirilen salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele eyaletlerinde 55 sağlık bölgesini etkilemiş durumda.

DSÖ, ülkedeki mevcut Ebola salgınının, tarihteki en kötü salgın olabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen çarşamba günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu, şimdiden kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını ve önceki tüm Ebola salgınlarından daha hızlı ilerliyor. Mevcut hızıyla devam ederse, 2014-2016 yıllarındaki Batı Afrika Ebola salgınını geride bırakabilir" demişti.

Bugüne kadar kaydedilen en büyük Ebola salgını olan 2014-2016 Batı Afrika salgınında 28.600'den fazla kişi virüse yakalanmıştı.

Kaynak: Xinhua
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölenlerin 3'ü de kardeşmiş
Suçlama mide bulandırıcı! Dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı

Suçüstü yakalandı, dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor!

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu