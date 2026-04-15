Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Alabora Oldu: En Az 22 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Tanganyika Gölü'nde bir motorlu teknenin alabora olması sonucu en az 22 kişi yaşamını yitirdi. Ulaştırma Bakanlığı, teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıdığını belirtti.

KİNŞASA, 15 Nisan (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Tanganyika Gölü'nde motorlu bir teknenin alabora olması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, teknenin pazartesi günü erken saatlerde Tanganyika eyaletinin başkenti Kalemie'nin yaklaşık 18 kilometre uzağında bulunan Kasama köyündeki gayriresmi bir limandan yerel saatle 03.00 sularında hareket ettiği ve yaklaşık bir saat sonra alabora olduğu belirtildi.

Yetkililer, şiddetli rüzgarların yanı sıra teknede kapasitenin üzerinde yolcu ve yük bulunmasının kazaya neden olmuş olabileceğini açıkladı. Çok sayıda kişinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, an itibarıyla can kaybı sayısının 22 olduğunu söyledi.

Bakanlık, kazanın nedenini belirlemek amacıyla yargı sürecinin başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua
