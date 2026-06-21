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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Yeni Ebola Tedavi Merkezinin İnşası Sürüyor

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletindeki Mongbwalu bölgesinde Ebola tedavi merkezi inşa edildi. Son raporda teyitli vaka sayısı 956'ya, ölü sayısı ise 247'ye yükseldi.

MONGBWALU, 21 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Mongbwalu bölgesinde inşa edilen Ebola tedavi merkezi, 20 Haziran 2026.

Sağlık yetkililerinin cumartesi günü yayımladığı son durum raporunda, ülkede teyitli Ebola vaka sayısının 956'ya yükseldiği, 247 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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