Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 600'e Ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 600'e Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakaları 1.759'a, ölü sayısı 600'e çıktı. Hastanelerde doluluk oranı %94'e ulaşırken, salgınla mücadelede toplumsal direnç ve güvenlik sorunları gibi zorluklar devam ediyor.

KİNŞASA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 1.759'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 600'e yükseldi.

Sağlık yetkilileri çarşamba günü geç saatlerde yaptıkları açıklamada, 750 hastanın halen izolasyonda veya hastanede tedavi gördüğünü, hastanelerde doluluk oranının ise yüzde 94'e ulaştığını bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 15 Mayıs'ta ülkede görülen 17. Ebola salgınını resmen doğrulamıştı. Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerindeki 37 sağlık bölgesini etkiledi.

Yetkililer, salgınla mücadelenin otopsi örneklerinin alınmasına yönelik toplumsal direnç, yetersiz tedavi kapasitesi, temaslı takibindeki eksiklikler, sınırlı tıbbi malzeme tedariği, güvenlik sorunları ve silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölgelere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

Dengeleri değiştiren zirve! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir

NATO'dan Putin'i çıldırtan karar: Dünyayı felakete sürükleyebilir
Eşinin cesedini parçalayarak çöpe atan kadın savunmasında döküldü: Üzerimde 40-50 senenin zulmü var

Eşini satırla 15 parçaya ayıran kadından inanılmaz savunma
Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4'üncü gün

Tanju Özcan'ın yargılandığı davada 4'üncü gün
Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor