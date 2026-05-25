Dsö: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 900'ün Üzerinde Şüpheli Ebola Vakası Tespit Edildi

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola şüpheli vaka sayısının 900'ü geçtiğini, 101 vakanın teyit edildiğini ve çatışmaların mücadeleyi zorlaştırdığını açıkladı.

CENEVRE, 25 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola ile mücadelede kapsamında takip çalışmalarını artıran Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde pazar günü itibarıyla tespit edilen şüpheli vaka sayısının 900'ü aştığını ve bu vakaların 101'inin teyit edildiğini söyledi.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, an itibarıyla salgının merkezi konumundaki Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon insanın devam eden çatışmaların gölgesinde yaşadığını, her 4 kişiden birinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, her 5 kişiden birininse ülke içinde yerinden edilmiş olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Şiddet olayları, sağlık ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere insanları bulunduğu yerleri terk etmek zorunda bırakıyor. Bu durum, Ebola temaslı kişilere yönelik takip çalışmalarının artırılması ve destekleyici bakım sağlamak üzere enfeksiyonların zamanında tespit edilmesi yönündeki çabaları ciddi şekilde engelliyor" dedi. Genel Direktör, süregelen güvensizlik ve korku ortamının, topluluklar arasındaki güvensizliği körüklediğini de vurguladı.

Ituri eyaletinde yerel halkın hem Ebola tehdidiyle hem de çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Ghebreyesus, DSÖ ve sağlık alanında faaliyet gösteren insani yardım ortaklarının, ulaşılması en zor ve güvenliğin en zayıf olduğu bölgeler de dahil olmak üzere eyalet genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua
