Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ebola Salgınının Yayıldığı Bunia'ya Yolcu Uçuşlarını Askıya Aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ebola salgınının merkez üssü Bunia'ya tüm yolcu uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Salgın Uganda'ya da sıçrarken DSÖ durumu 'son derece endişe verici' olarak nitelendirdi.

KİNŞASA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti, devam eden Ebola salgınının merkez üssü konumundaki Ituri vilayetinin başkenti Bunia'ya yapılan ve Bunia'dan gerçekleştirilen tüm yolcu uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Bunia, kuzeydoğudaki Ituri'de 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınından en fazla etkilenen bölgeler arasında yer almıştı. Resmi açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar hiçbir uçağın Bunia Havalimanı'na iniş veya kalkış yapmasına izin verilmeyecek.

Ulaştırma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bunia'ya yapılan ve Bunia'dan gerçekleştirilen tüm ticari, özel ve özel izinli uçuşların askıya alındığını, ancak insani yardım, tıbbi ve acil durum uçuşlarına, havacılık ve sağlık yetkililerinin onayına bağlı olarak izin verilebileceğini belirtti.

Salgın komşu Kuzey Kivu ve Güney Kivu vilayetlerine de yayılmış durumda. Ituri ile sınırı bulunan Uganda'da da teyit edilmiş vakalar bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirterek 82 doğrulanmış vaka ve 7 doğrulanmış ölüm vakası kaydedildiğini ifade etti.

Ghebreyesus, salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğuna inanıldığını, yaklaşık 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm vakasının bulunduğunu bildirerek, "Gözetim çalışmaları ve laboratuvar testleri geliştikçe bu rakamlar değişiyor ancak şiddet olayları ve güvenlik sorunları müdahale çalışmalarını engelliyor" dedi.

Uganda Sağlık Bakanlığı cumartesi günü ülkede 3 yeni Ebola vakasının doğrulandığını ve böylece toplam doğrulanmış vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
