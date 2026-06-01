Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Ebola Virüsüne Yakalanan Beş Hasta İyileşerek Taburcu Edildi

KİNŞASA, 1 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinin idari merkezi Bunia'da Ebola virüsüne yakalanan beş hastanın iyileştiğini açıkladı.

Enstitüden pazar günü yapılan açıklamada, sağlık çalışanı olan dört hastanın Ebola testlerinin iki kez negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği, laboratuvar çalışanı diğer hastanın ise daha önce evine döndüğü bildirildi.

Yeni bir Ebola tedavi merkezinin açılışı için Bunia'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastaların iyileşmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Tedros, "Aşı ve tedaviler üzerindeki çalışmalarımız sürüyor ancak bu durum Ebola'ya yakalananların iyileşemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Kaynak: Xinhua