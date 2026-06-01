Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Ebola Virüsüne Yakalanan Beş Hasta İyileşerek Taburcu Edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Ebola Virüsüne Yakalanan Beş Hasta İyileşerek Taburcu Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Bunia'da Ebola virüsüne yakalanan beş hasta iyileşti. Dört sağlık çalışanı ve bir laboratuvar çalışanı negatif test sonuçlarının ardından taburcu edildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros, iyileşmeleri memnuniyetle karşıladı.

KİNŞASA, 1 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinin idari merkezi Bunia'da Ebola virüsüne yakalanan beş hastanın iyileştiğini açıkladı.

Enstitüden pazar günü yapılan açıklamada, sağlık çalışanı olan dört hastanın Ebola testlerinin iki kez negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği, laboratuvar çalışanı diğer hastanın ise daha önce evine döndüğü bildirildi.

Yeni bir Ebola tedavi merkezinin açılışı için Bunia'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastaların iyileşmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Tedros, "Aşı ve tedaviler üzerindeki çalışmalarımız sürüyor ancak bu durum Ebola'ya yakalananların iyileşemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

Ülkeyi sarsan görüntü! Nükleer saldırı sanıldı gerçek çok başka çıktı

Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu