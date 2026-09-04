Kongo'dan Çin'e ilk poria mantarı sevkiyatı
Kongo Cumhuriyeti, Çin'in sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk poria mantarı ürünlerini Çin'e gönderdi. Loudima'daki üretim alanında hazırlanan sevkiyat, ticari ilişkilerde yeni bir adım.
LOUDİMA, 4 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bouenza ilindeki Loudima'da bir çam ormanında bulunan poria mantarı yetiştirme alanı, 1 Eylül 2026.
Kongo Cumhuriyeti'nin Çin'in sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk poria mantarı ürünleri salı günü Çin'e doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Zheng Yangzi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua