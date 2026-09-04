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Kongo'dan Çin'e ilk poria mantarı sevkiyatı

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Kongo Cumhuriyeti, Çin'in sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk poria mantarı ürünlerini Çin'e gönderdi. Loudima'daki üretim alanında hazırlanan sevkiyat, ticari ilişkilerde yeni bir adım.

LOUDİMA, 4 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bouenza ilindeki Loudima'da bir çam ormanında bulunan poria mantarı yetiştirme alanı, 1 Eylül 2026.

Kongo Cumhuriyeti'nin Çin'in sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk poria mantarı ürünleri salı günü Çin'e doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Zheng Yangzi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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