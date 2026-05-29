Kongo Cumhuriyeti, tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor

Güncelleme:
Kongo Cumhuriyeti, 1 Ocak 2027'den itibaren tüm Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilere vizesiz seyahat imkanı tanıyacak. Cumhurbaşkanı Nguesso, kararın kıtada serbest dolaşımı güçlendirmeyi hedeflediğini ve tek Afrika pasaportu uygulamasını teşvik ettiğini açıkladı.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, yaptığı açıklamada, tüm Afrika ülkelerinin vatandaşları için vize uygulamasının 1 Ocak 2027'den itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Nguesso, kararın, Afrika kıtasında kişilerin serbest dolaşımını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "tek bir Afrika pasaportu uygulamasının teşvik edilmesi" çağrısında bulundu.

Kongo Cumhuriyeti, "Afrikalı ziyaretçilere vize muafiyeti tanıyan 7. Afrika ülkesi" oldu.

Daha önce Ruanda, Togo, Gana, Benin, Gambiya ve Seyşeller de Afrikalı yolculara kısmi ya da tamamen vizesiz seyahat imkanı sağlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
