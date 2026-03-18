Kongo Cumhuriyeti'nde Denis Sassou Nguesso yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, yaklaşık yüzde 93,5 oy oranıyla yeniden seçildi. Seçim katılım oranı yüzde 84,67 olarak gerçekleşti. Bazı muhalefet partileri, seçim süreçlerindeki adil olmayan uygulamaları protesto ederek oylamayı boykot etti.

İçişleri Bakanı Raymond Zephirin Mboulou, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Nguesso'nun 2 milyon 507 bin 38 oy alarak yaklaşık yüzde 93,5 ile seçimi kazandığını duyurdu.

Toplam kayıtlı seçmen sayısının 3 milyon 167 bin 909, oy kullanan seçmen sayısının 2 milyon 681 bin 587 olduğunu aktaran Mboulou, katılım oranının yaklaşık yüzde 84,67 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Mboulou, diğer adaylardan Mavungou Zinga Mabio'nun yüzde 1,48, Uphrem Dve Mafoula'nın yüzde 1,03, Destin Gavet'in yüzde 0,87, Kinyumbu Kiambungou Joseph'in yüzde 0,86, Vivien Romain'in yüzde 0,61 ve Ngonga Engambe'nin yüzde 0,33 oy aldığını belirtti.

Seçim sürecinde bazı muhalefet partileri, adil olmayan seçim uygulamaları iddiaları nedeniyle oylamayı boykot etmişti.

Anayasa Mahkemesi, en geç 15 gün içinde seçim sonuçlarını onaylayarak nihai sonuçları kamuoyuyla paylaşacak.

Anayasa Mahkemesinin nihai sonuçları açıklamasının ardından ülkede yaklaşık 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Nguesso, 5 yıl daha ülkeyi yönetmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
