Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso, 15 Mart seçimlerinde yeniden aday

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, 15 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı. Nguesso, 42 yıldır yürüttüğü görevdeki mevcut pozisyonuyla 'favori aday' olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyetçi Hareket'in lideri Destin Gavet, Egemenler Partisi'nin lideri Dave Mafoula, Afrika Bütüncül ve Dayanışmacı Kalkınma Partisi'nin lideri Anatole Limbongo-Ngoka, cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemezse seçim ikinci tura kalacak. İkinci tur, ilk tur sonuçlarının resmen açıklanmasından 21 gün sonra yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
