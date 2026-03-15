Kongo Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Kongo Cumhuriyeti'nde, petrol zengini ülkede 5 yıl boyunca görevi devralacak cumhurbaşkanını belirlemek için seçmenler oy kullanmaya başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun favori olduğu seçimlerde, bazı muhalefet partileri adil rekabet koşulları olmadığı iddiasıyla boykot ediyor.

Kongo Cumhuriyeti'nde seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 2,6 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Petrol zengini ülkede 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürüten mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, seçimlerde favori aday olarak gösteriliyor.

Nguesso, aralarında Cumhuriyetçi Hareketin lideri Destin Gavet, Egemenler Partisi lideri Dave Mafoula ve akademisyen Vivien Romain Manangou'nun olduğu 6 adayla yarışıyor.

Bazı muhalefet partileri ise seçim sürecinde adil rekabet koşullarının bulunmadığını ve seçim uygulamalarının şeffaf olmadığını ileri sürerek seçimleri boykot ediyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu elde edemezse, seçim ikinci tura kalacak ve ikinci tur, ilk tur sonuçlarının resmen açıklanmasından 21 gün sonra yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz

Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı