'OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTAYMIŞ'

Deniz Örer, Oğuz Erge’nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda bir müşteri tarafından vurularak hayatını kaybetti. Arkadaşları, olayın ardından bölgede bir huzursuzluğun yaşandığını belirtti.

Konak'ta hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024'te aracına aldığı müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, "Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş. Deniz'i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Geçici bir ayaklanma oluyor. Oğuz'da da böyle olmuştu. Birkaç hafta sonra unutuluyor. Bu da öyle olacak. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.

Taksi şoförü Sinan Efe de "Deniz ağabeyi uzun yıllardır tanıyoruz. Çok iyi bir insandı. Bucaspor'un altyapısında futbol oynayan oğlu profesyonel sözleşme imzalayınca, bu işi bırakmak istiyordu ama göremedi" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
