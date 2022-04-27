Konak'a Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü

Avrupa'dan katılan 30 belediye arasından seçilen Konak Belediyesi bu ödülle hedeflediği Avrupa Ödülü'ne bir adım daha yaklaştı.

Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü Konak'ın oldu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi tarafından geçen yıl "Avrupa Diploması" ödülüne layık gören Konak Belediyesi, bu yıl da aynı komiteden Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü aldı. 2021 ve 2022 yıllarında kardeş şehirlerle yapılan çalışmaları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirlikleri ve üyelikleri ile proje çalışmalarını değerlendiren Avrupa Konseyi, Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü Konak Belediyesi'ne verdi.

30 belediye arasından seçildi

Ödüller Fransa'nın Strasburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi'nden yapılan canlı yayınla duyuruldu. Konak Belediyesi, Avrupa genelinden çalışmaları değerlendirilen 30 belediye arasından seçildi. Almanya'nın Bad Krozingen, Rodgau ve Velbert, Portekiz'in Cascais şehirleri de Avrupa Şeref Bayrağı ödülüne layık görüldü. Konak Belediyesi'nin ödülü haziran ayında yapılacak törende, Avrupa Konseyi temsilcisi tarafından, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a takdim edilecek.

Batur: Sözümüzü tuttuk

Ödülü Konak'a kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Avrupa Diploması ödülünü alırken, hedefimizin 2022 yılında Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü almak olduğunu söylemiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve bu ödülü de güzel ilçemize kazandırdık. Bu ödüllerle Konak'ın Avrupa'da bilinirliğini artıracağız. Avrupa'dan daha çok turisti ilçemize çekmek istiyoruz. Konak'ın eşsiz tarihi değerleri, güzellikleri var. Avrupa'ya ve tüm dünyaya bunları göstermek istiyoruz. Bu ödüller bizim motivasyonumuzu artırıyor. Şimdi Avrupa Şeref Plaketi'ni, sonra da Avrupa Ödülü'nü alacağız. Bu ödüller de ilçemize çok yakışacak" diye konuştu.

Büyük bir tanıtım fırsatı

Konak aldığı ödüllerle Avrupa'da büyük bir tanıtım fırsatı yakalarken, Konak Belediyesi de Avrupa Ödülü'ne bir adım daha yaklaştı. Konak Belediyesi'nin geçen yıl aldığı Avrupa Diploması Ödülü, belediyelerin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamaları değerlendirilerek verilen Avrupa Ödülü'nün ilk basamağı olarak kabul ediliyor. Avrupa Ödülü'ne giden yolda diğer ödüller ise Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketi.

Partner ödülünü de almıştı

Konak Belediyesi daha önce de Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü'ne layık görülmüştü. 2020 yılında özellikle vatandaşların yönetimine katılmasının sağlanmasına, demokrasinin vurgulanmasına, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği kurulmasına yönelik çalışmaları değerlendirilen Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından ödüllendirilmişti. Ödülü Strazburg'da, online olarak gerçekleştirilen törene katılan Başkan Abdül Batur almıştı.

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