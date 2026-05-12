Konya'da kuruyan göl yeniden su tutmaya başladı
Konya'nın Kulu ilçesindeki Kömüşini Gölü, etkili yağmurların ardından yeniden su tutmaya başladı. Göl, 1992'de sit alanı ilan edildi ve şimdi flamingolar gibi farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.
İki yıl önce kuruyan göl, yoğun yağmurlar sonrası yeniden su tutmaya başladı.
Derinliği 1 buçuk metre ve 15 kilometrekare alana sahip gölde, su seviyesindeki artışın ardından "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ve farklı kuş türlerinin geldiği görüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu