Kömür ve Kalorifer Peteği Hırsızlığı: 3 Kardeş Tutuklandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kömür ve kalorifer peteği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Polis ekipleri, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle daha önce boşaltılan öğrenci yurdu binasından kömür ve peteklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Kimlikleri belirlenen şüpheli kardeşler A.D, H.İ.D. ve U.D. gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.