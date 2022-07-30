Kömür ocağında şlam havuzu çöktü; kaybolan kepçe operatörü aranıyor (2)- Yeniden - Haberler

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Kömür ocağında şlam havuzu çöktü; kaybolan kepçe operatörü aranıyor (2)- Yeniden

Kömür ocağında şlam havuzu çöktü; kaybolan kepçe operatörü aranıyor (2)- Yeniden

MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzu çöktü.

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MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzu çöktü. Havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda bugün saat 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, tonlarca çamurun altında kaldı. Bir kamyon şoförü ise çökmeyi son anda fark edip, araçtan atlayarak canını kurtardı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kepçe operatörü Demir için çöken şlam havuzunda arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Güncel

İbrahim Demir Soma Güncel Haberler

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