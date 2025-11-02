Kömür İşletmesindeki İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki işletmedeki kömür bandında yaşanan iş kazasında ölen Ramazan Dönmez (43) için Karşıya Camisinde öğle vakti tören düzenlendi.

Dönmez'in yakınları ve arkadaşları burada taziyeleri kabul etti.

Ramazan Dönmez'in cenazesi kılınan namazın ardından Çan İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Dönmez'in yakınları ile Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.