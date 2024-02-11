Komşusunu Keserle Öldüren Şahıs Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

KAYSERİ'de Hasibe Soykuk'u (51) başına keserle vurarak öldüren komşusu İsmail Kocatürk hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu olduğu cezaevinden dilekçe yazan İsmail Kocatürk, suçunu itiraf etmiş, olayın alacağı olan 1500 liranın verilmemesi yüzünden çıkan tartışmada yaşandığını söylemişti.

Olay, geçen yıl 13 Kasım saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Seyit Ahmet Soykuk hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un, kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

GÖZALTINDAKİ EŞİ SERBEST

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) çalışması sonucu olayla bağlantısı olabileceği düşünülen, Soykuk'un eşi S.A.S., oğulları S.S. ve B.B.S. ile komşuları İsmail Kocatürk gözaltına alındı. Soykuk'un eşi S.A.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail Kocatürk tutuklandı, Soykuk'un 2 oğlu ise serbest kaldı.

115 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Hasibe Soykuk'un cinayet şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. 115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, ölen Soykuk'un evinin arka bahçe kısmını gören kamera görüntüsünde bir kedinin hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak, panikle kaçtığını belirledi. Bu bölgede yapılan araştırmada, Hasibe Soykuk'un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izlerinin olduğu tespit edildi. Şüpheli komşu Kocatürk'ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu.

POŞETLE MALZEME GÖTÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, İsmail Kocatürk'ün elinde poşet ile malzeme götürdüğünü belirledi. Kocatürk ise karakolda alınan ifadesinde söz konusu poşet içinde suça konu olan keser ile kanlı elbise ve ayakkabıyı evin uzağında bulunan boş bir alana attığını söyledi. Jandarma tarafından keşif yapılan bölgede söz konusu malzemeler de ele geçirildi. Hasibe Soykuk'un kafasına keser ile vurarak öldürdüğü iddia edilen İsmail Kocatürk'ün, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İLK İFADESİNDE CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

İsmail Kocatürk ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini öne sürerek, "Ses geldi. B.B.S.'nin elinde keser vardı. Birbirimizi itekledik. B.B.S., bana 'kimseye bir şey söyleme, aileni de çocuklarını da öldürürüm' dedi. Korkuyla evime gittim. Kan lekelerini yıkadım. Söz konusu malzemeleri de boş bir alana götürüp attım" dedi.

CEZAEVİNDEN İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE YAZDI

Şüpheli komşu İsmail Kocatürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden dilekçe yazarak, yeniden ifade vermek istedi. Kocatürk'ün dilekçesi sonrası savcılık tarafından yeniden alınan ifadesinde, "Hasibe Soykuk'un ailesi ile 4 gün için gübre taşıma için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL'yi vermediler. Evlerine gittim, oğlu B.B.S.'yi sordum, 'Esrar içmek yerine paramı versin' dedim. Hasibe bana, 'Sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et' dedi. Tartıştık. İtişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Kocatürk hakkından 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Kocatürk, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.