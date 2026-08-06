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Adıyaman'da Komşu Kavgası: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı

Adıyaman'da Komşu Kavgası: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı
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ADIYAMAN'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada Nedim Özbey (45) hayatını kaybetti, S.A.E. (5) ise yaralandı.

ADIYAMAN'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada Nedim Özbey (45) hayatını kaybetti, S.A.E. (5) ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nedim Özbey aynı binada oturan, ismi öğrenilemeyen komşusuyla tartıştı. Bu sırada av tüfeğinden çıkan saçmalar Özbey'e ve bina önünde bulunan S.A.E.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özbey'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yaralı çocuğun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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