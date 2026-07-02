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Gözaltına Alınan Komedyen Göktaş'ın Avukatı: Müvekkilim Cuma Günü Hâkimlik Karşısına Çıkarılacaktır

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Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve 3 Temmuz Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakimlik karşısına çıkarılacağını açıkladı. Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

(İSTANBUL)- Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, "Müvekkilimin sağlık durumu iyidir. 3 Temmuz Cuma günü, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek ve saat 10.30'da hakimlik karşısına çıkarılacaktır" dedi.

Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, Göktaş'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Deniz Göktaş hakkında, 29 Haziran 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilim hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve aynı Kanun'un 216/3. maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturma bilgisini öğrendikten sonra Türkiye'ye dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, yapılan sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştür. Müdafi eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifadesi alınan Deniz Göktaş, gözaltı tedbiri kapsamında bu geceyi emniyette geçirecektir.

Müvekkilimin sağlık durumu iyidir. 3 Temmuz Cuma günü, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek ve saat 10.30'da hakimlik karşısına çıkarılacaktır."

Kaynak: ANKA
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